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Madarator
На испытаниях американский дрон Mojave выстрелом из двух пулеметов Minigun поразил мишень
В США с тревогой наблюдают за уровнем развития малых ударных дронов на СВО и пытаются не отставать.

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   В США оснастили дрон двумя скорострельными пулеметами и отправили в бой против учебных мишеней. В ходе импровизированного испытания беспилотник Mojave с двумя Minigun смог подавить неподвижные объекты. Об успехе БПЛА, переоборудованного в ударный вариант, решили ознакомить в свежей публикации на портале The War Zone.

  Раскрывая подробности, обозреватели издания рассказали, что за семь кругов по целям было выпущено 10 тыс. боеприпасов. Для атаки был подобран мишень-пикап. После серии попаданий грузовой автомобиль сдетонировал. Хотя патроны калибра 7,62 были без зажигательного компонента. И есть высокая вероятность, что для пущего эффекта в баках старой автомашины находилось топливо, а в кабине спрятана взрывчатка. Именно они могли загореться после соприкосновения с разогретым сердечником пуль.

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   Как заявили устроители испытания, опыт оказался успешным.

   Сам Mojave, построенный в единичном экземпляре, с полной вероятностью трудно назвать серийным вариантом. Но сам по себе, как боевая конструкция, вполне интересен. Ведь его компоновка, как видно из результата стрельб, предусматривает размещение подобных ударных средств вооружения. Так пулеметы были размещены в подвесных контейнерах, с возможностью вести скоростную стрельбу – ведь более чем 3000 патронов располагают к этому. По словам разработчика, БПЛА способен нести боевой груз общей массой не менее 157 кг.



   В качестве альтернативного варианта беспилотная «птица» может быть вооружена ракетами AGM-114 Hellfire и AGM-179 JAGM.

#ударный дрон #mojave #ударный дрон сша
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