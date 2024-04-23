В будущем гипотетический успех может пригодиться при сдерживании точно таких же высокотехнологичных сил Китая

Пока в Киеве пытаются уговорить Пентагон проверить свои военные закрома на наличие свободных зенитных комплектов ПВО, в частности ЗРК Patriot, в военном ведомстве США имеются свои планы. В частности в последних предусматривается задействовать на территориях-участниках российской СВО программу Project Maven. Последняя есть ничто иное, как военный искусственный интеллект. Он необходим для поиска и последующей идентификации боевых объектов. Новость о том, что Украина для Вашингтона – идеальный испытательный полигон своих передовых разработок, появилась на сайте The New York Times.

В материале раскрывается, что на одной из европейских баз американского правительства находится пункт по сбору развединформации. Но примечателен этот центр тем, что в его стенах стоят серверы с программным обеспечением под названием «Project Maven». Но в целях избежать потенциальной утечки сверхсекретной технологии, в ВСУ были поставлены комплексы лишь с небольшими модулями и урезанным функционалом.

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В частности программные средства переданного оборудования выступают в качестве сборщика данных о перемещении российских сил и последующем «предсказании» шахматных ходов со стороны российского Генштаба. И хотя по своей сути новинка передовая, вряд ли её внедрение в ограниченной версии позволит украинским силам победить, резюмируют американские журналисты.

В ВС РФ тоже используют ИИ. Последний плотно интегрирован в ударные дроны актуальных версий семейства «Ланцет» и в наземные роботизированные платформы.