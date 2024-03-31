В ВС РФ будущее уже наступило и в атаку идут роботизированные платформы с пехотным вооружением.

В России в отличие от соседних стран, где, что 1 миллион дронов (Как обещал Владимир Зеленский в декабре 2023 года), что 1 миллион снарядов для помощи украинской армии (Как обещала Европа) поставить так не удалось в заранее оговоренные сроки, вынуждая из-за этого ВСУ нести всю тяжесть потерь, заключаемых в утрате живой силы и выбивании бронетехники, в том числе и иностранной, отечественные военнослужащие уже осваивают вовсю роботизированные платформы. Причем последние используются не только как классические бронированные извозчики, необходимые для перемещения боеприпасов или провианта к передовым позициям войск или эвакуации раненых в безопасный тыл, или как дистанционные роботы-минеры, а непосредственно как безэкипажные боевые машины с тяжелыми пулеметами и гранатомётами. Соответствующие кадры размещены в личном ТГ-канале известного военкора Бориса Рожина.





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Источник фото: ТГ-канал «Борис Рожин»





По информации автора публикации, впервые штурмовая группа, состоящая целиком и полностью из роботов-штурмовиков, была задействована в сражении за Бердычи. Ударный кулак последних, выдвинулся на передовые позиции и помог массированными залпами интегрированных автоматических гранатомётов АГС-17 подавить сопротивление в украинских окопах, сбросив на укрепленные участки обороны ВСУ до полтысячи 40-мм гранат.





Источник фото: ТГ-канал «Борис Рожин»





Результат боя помог получить некоторый опыт и лишний раз убедиться, что использовав вместо роботизированных платформ человека и БТР с БМП, наверняка можно было бы ожидать потерь. Но грамотное решение позволило обойтись без этой «опции».

И уже согласно мнению военных аналитиков, задействовав атакующих роботов, ВС РФ фактически стали первооткрывателями роботизированных штурмовых групп: ведь роботы есть на вооружении Китая и США, но только ВС России имеют реальный опыт участия бронированных роботов-штурмовиков в настоящем конфликте высокой интенсивности с так называемым успешным кейсом.