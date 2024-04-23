В самих США данные комплексы принято считать "устаревшими" и непригодными к сегодняшним вызовам

Пока на Украине местные военные с нетерпением ждут, чем закончится ситуация с комплексом дальнего радиуса ЗРК Patriot, имеющимся в товарных количествах на вооружении ряда западных стран. Но последние почему-то не торопятся делиться зенитной системой ценой в $1 млрд, отечественное оборонное ведомство в довольно будничной манере отчиталось о первом случае поражения противоракетного комплекса американского производства. Сообщается об уничтожении пусковой платформы MIM-23 Hawk, попавшей под внезапный удар ВС РФ.





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По словам российских военкоров, пусковая установка была настигнута во время ракетного рейда на военные объекты Одещины. Украинские социальные сети размещали фотографии небесного фона с плотными слоями дыма. Куда попали ВС России, местные чиновники рассказывать не стали.

И хотя это первый случай уничтожения ЗРК Hawk, неприятный шлейф американскую зенитную систему преследовал и раньше. Всё началось с того, что одна из стран передала украинской армии ПУ с ракетами без радара. А без такого важнейшего оборудования использование установки теряет всякий смысл.

В самих США MIM-23 Hawk не используются вот уже 20 лет, будучи переведенными в категорию «запасных».