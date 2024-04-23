До "полной коллекции" осталось захватить Challenger 2 и Abrams M1

Ударная мощь и великолепная оптика, в том числе предназначенная для темного времени суток, должны были сослужить «несокрушимую» службу немецким танкам серии Leopard 2, переданным украинским танкистам. Но вместо разящего удара ночью по «беззащитным» российским Т-72Б3 и Т-80БВМ, из хищника германская бронемашина производства Rheinmetall сама стала жертвой: продвинутому танку доставалось на поле боя от чего только можно и нельзя, когда многотонная машина собрала целую «коллекцию» военных средств, при помощи которых она была многократно уничтожена. Начиная от таких дешевых, как противотанковые мины ТМ-57/62 и различные модели fpv-дронов, так и современных противотанковых ракет ПТРК «Корнет» и авиационных «Вихрей». Так же были документальные свидетельства и эффективности пушек Д-20, производимых с 1953 года. От них «Леопардам» тоже порядочно досталось.





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А тем временем на просторах Интернета появились фотосвидетельства ремонта трофейного экземпляра Leopard 2A5. За работой российских ремонтных бригад следили корреспонденты ТАСС, кадры чего были размещены в личном ТГ-канале журналистской организации. Как заявлено в публикации, эта конкретная машина была переброшена в зону боевых действий всего лишь 3 дня назад до начала боев, но именно этих 72 часа ей «хватило», что бы стать поверженной и достаться в качестве желанного трофея ВС РФ.

Ранее в Сети было опубликовано видео перевозки «безгусеничного» Leopard 2A6 седельным тягачом КамАЗ-65225 с колёсной формулой 6х6. Последний предназначен для перевозки отечественных основных танков Т-72 и Т-90 для сохранения моторесурса двигателя.