Опять операция по снабжению ВСУ ложится на "хрупкие плечи" Пентагона и Вашингтона.

Удивительно это слышать, но ФРГ сорвала передачу 400 бронеавтомобилей, защищенных по стандарту MRAP. Украинская армия осталась без такого нужного ей средства пехотной доставки солдат на передовую, вынужденная из-за этого «рассчитывать» на повышенные потери во время операций в зоне боевых действий. Новость о том, что Германия отныне ненадёжный партнёр, выпустил редакционный совет Bild. Результаты расследования стали возможны благодаря ознакомлению немецких журналистов с внутренним документом МО ФРГ.

Как заявили корреспонденты, федеральное правительство разместило заказ у компании Flensburger Fahrzeugbau GmbH. Последняя должна была поставить не менее 400 колесных машин на общую сумму в 315 млрд. евро.

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По утвержденному плану, рассчитанному на период январь-октябрь этого года, каждые 30 дней должны были передаваться по 20 броневиков. Но вместо этого было поставлено ровно 0 единиц боевой техники. А чуть позже стало известно о сокращении первоначального заказа до 200 машин, а потом и вовсе до 100 экземпляров.

Источник фото: Абзац

Компания Flensburger Fahrzeugbau GmbH известна тем, что в её сборочных цехах используются комплектующие не германских производителей, а американских фирм в большей своей части. Но совсем недавно был принят запрет на ограничения экспорта из США в ФРГ, после чего по понятным причинам производство просело.

Но это не единственная сложность: теперь очень трудно стало получить и сертификат на продукцию с характеристиками MRAP.

Последний расшифровывается как протокол защиты колёсного автомобиля от мин и импровизированных засад. Броневики, защищенные по такому стандарту, имеют днище в форме латинской буквы «V». Из-за чего осколки в большинстве случаев отскакивают, как и рассеивается взрывная волна, образующаяся после подрыва под защитной нижней бронеплитой.