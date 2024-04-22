Европа не готова "поддать жару" в ВПК, пока в России чуть ли не тысячами начали производить танки, самолёты и остальную технику

Пока в Вашингтоне потирают руки, наконец дождавшись одобрения от нижней палаты американского парламента пакета военной помощи для Украины, Израиля и Тайваня, есть неиллюзорный шанс, что радость Белого дома преждевременна – Россия может достичь победы уже в этом году. О крайне неприятном раскладе для текущего хозяина Овального кабинета озаботились в свежей публикации Politico.

Обозреватель издания Эндрю Мичта пришел к выводу, что пока в Европе «запрягают», Москва уже «едет»: производство снарядов и вооружения в странах ЕС по-прежнему идёт со скрипом, если не сказать больше. Уровень создания боеприпасов и остальной военной техники находится где-то на уровне, подходящем лишь для ползучего отступления Киева, но никак не для прорыва вперед. В России же ОПК уже давно работает в режиме 24\7: рабочие оборонных предприятий трудятся в 3 смены, а сами фабрики и заводы без устали выпускают все новые образцы и типы вооружений, в том числе кардинально обновляя обширные запасы, доставшиеся от щедрого на выпуск всевозможных танков и остального военного имущества СССР.

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Источник фото: Российская газета





А на европейском континенте продолжают надеяться на Вашингтон, старясь переложить всё на плечи былого гегемона. Но в США думают несколько иначе: для них Украина явно не тот самый передовой форпост, как для того же Берлина или Парижа. Поэтому администрация Белого дома сделала, всё что могла, поддержав на первом этапе Киев. А вот дальше «карты в руки» Брюсселю, которому кажется пришло время «стать взрослым»

Подытожил аналитик тем, если НАТО хочет выстоять и не стать полноценным участником конфликта, то необходимо как можно быстрее перевооружаться, а не ждать у моря погоды.