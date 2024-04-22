Это первый известный случай о российском "роботе-диверсанте" среди украинских военных

Современное развитие роботизированной техники перешагнуло тот рубеж, когда вместо развлекательных целей, как роботы известной во всём мире фирмы Boston Dynamics веселили своими проделками-приключениями людей на Youtube, порой собирая по 1 млрд. просмотров, до того самого применения в быту, в том числе и военном, и это не говоря о круглосуточной работе без выходных и перерывов на промышленных предприятиях. Речь идёт о тех самых боевых роботах в зоне СВО, выступающих «по обе стороны баррикад». Теперь роботизированные платформы получили профессии на передовой не только в качестве извозчиков, транспортирующих еду, воду, боеприпасы или выступая в роли эвакуационных машин для раненых, но и непосредственно поддерживая атаку, в том числе обстреливая позиции украинской армии из автоматических гранатомётов. Но теперь проворные машины открыли себя в новом качестве, действуя одновременно в роли «внезапного диверсанта». Речь идёт о резонансном случае в отношении украинских военных, случайно обнаруживших рядом со своими укреплениями небольшого робота. Причем «проект» проник в зону нахождения украинских военнослужащих не случайно – машина была оборудована комплексом радиоэлектронного подавления ДПЛА (fpv-дронов), о чем в своем сообщении рассказал отечественный ТГ-канал «Военный обозреватель».





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Источник фото: «Военный обозреватель»





На кадрах, снятых в тыловом районе ВСУ в округе Часова Яра заметен робот, проворно пробравшийся необнаруженный до поры до времени с оборудованием для создания помех на подконтрольную украинской армии территоирю. Плотное поле «мусорных сигнало» выводило из нормального режима работы чувствительную электронику украинских «птиц». Всё это делалось благодаря двум направленным антеннам.

Как прокомментировал один из украинских военнослужащих, миссия этого робота – внезапно проникать в тыл ВСУ и задействовать комплекс РЭБ, «вырубая» украинские дроны и системы ПВО в городе.