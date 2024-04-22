Неужели, как обещал в 2022 году Зеленский, выезд на природу с шашлыками не состоится?

В следующем месяце для Украины с наивысшей вероятностью наступит «трудная ситуация». Об этом заявил никто иной, как руководитель военной разведки Кирилл Буданов*. Генерал-лейтенант с полной уверенностью заявил, что грядущий май таит в себе для украинской армии множество опасностей, а российская армия с наибольшим рвением подготовила неприятный сюрприз для ВСУ. Сообщение о том, что последний весенний месяц будет ой каким непростым для украинского военно-политического руководства, оставили на портале «Страна.ua» журналисты онлайн-газеты.

Сотрудники украинского издания процитировали слова военного, в которых утверждается, что вместо «шашлыков на природе» будет нечто неприятное и даже трудное. Под этим Буданов подразумевает «тот самый» комплексный подход.

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И что удивительно, украинский генерал сделал упор на то, что ожидаются сложности не только в

противостоянии в зоне боевых действий, но и в политической сфере – в конце мая истекает срок полномочий украинского президента. Владимир Зеленский отказался от проведения выборов и «пообещал», что останется в президентском кресле ровно столько, сколько потребуется.

Немногим ранее Буданов делал аналогичный вопрос, правда без политической составляющей: в прошлое время руководитель ГУР спрогнозировал на грядущий май якобы полномасштабное наступление ВС РФ.





* – внесен в список террористов и экстремистов в РФ