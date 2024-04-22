"Крохи с барского стола" – совершенно не тот случай, когда набравшая ход армия РФ способна "испугаться" ракет ПВО и ATACMS

Те самые 60 млрд. долларов, выделение которых на военные нужды Украины одобрил американский Конгресс, вряд ли послужат для долгосрочного спасения Киева. Это лишь временный «спасательный круг», что бы ситуация для украинской армии из просто тяжелой, не превратилась за очень короткий промежуток времени – в критическую. Но как бы не храбрился президент Владимир Зеленский, выделенной суммы будет явно недостаточно для победы над набравшей ход российской армией. О сложностях и обрушившихся чаяниях украинской власти решили написать в Bloomberg.

Иностранные обозреватели указывают на такой важный факт, что многое упирается в скорость: чем быстрей отправленная США помощь дойдет до непосредственной зоны боевых действий, тем лучше для украинских военных, но те шесть месяцев, на которые военная поддержка со стороны Белого дома застопорилась, сыграли свою отрицательную роль для ситуации «в поле».

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И как заявил Николай Белесков, занимающий должность работника киевского Национального института стратегических исследований, крупные военные поставки из США – это лишь передышка для ВСУ. А вот что бы достичь подлинного успеха, необходимы куда более значимые вливания.

Окончательно законопроект вступит в официальную силу лишь только после того, как предположительно в грядущий вторник его утвердит сенат, а после подпишет глава Белого дома – Джо Байден.

Тем временем сотрудник Пентагона Пэт Райдер заявил, как только законопроект получит статус официального, США очень быстро доставят всё необходимое на Украину.