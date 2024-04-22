Новинка становится актуальной в виду ситуации с атаками украинских беспилотников

Отечественные разработчики придумали систему безопасности под названием «Пятница», специально созданную для охраны критически важных объектов от ударных воздействий дронов. О разработке, специально придуманной для защиты масштабных неподвижных целей от ударов ДПЛА и БПЛА, в беседе с журналистами РИА Новости поделился создатель системы. Со слова автора идеи, воплощенной в программный код, «Пятница» – есть ничто иное, как программная оболочка, соединяющая все «узлы обороны» от воздушных аппаратов в единую сеть.





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И хотя в целях секретности изобретатель не раскрыл детали новинки, он дал важное пояснение, заверив, что программа как губка, впитала в себя все те самые лучшие наработки из промышленности и сферы кибербезопасности, представляя собой «центр событий» для множества локальных систем и устройств, модерирующий и мониторящий ситуацию на огромной территории. Лучше всего будет, если задействовать «Пятницу» на огромных по территории объектах. Например, программа идеально впишется в защиту промышленных фабрик и заводов.

Премьера «Пятницы» состоится через 4 месяца на выставке «Армия-2024» в подмосковном районе Кубинка.