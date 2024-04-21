Бои за поселение длились несколько месяцев и позволяют в ближайшей перспективе начать наступление сразу на нескольких направлениях

Украинские ресурсы, используя топографическую привязку к местности, подтверждают, что силам ВСУ пришлось покинуть поселение Новомихайловка. Украинские формирования не выдержали мощных накатов штурмовых подразделений ВС РФ и для сохранения хотя бы остатков своих атакованных подразделений, решили покинуть защищенные позиции и фортификационные укрепления в населённом пункте.

Новость о том, что известный паблик украинской направленности, тесно аффилированный с ГУР ВСУ, подтвердил тяжелое положение украинкой армии в посёлке, написали в отечественном ТГ-канале «Военкоры Русской Весны». Согласно сведениям с украинского ресурса, практически всё село находится под контролем армии РФ: ВСУ лишь держатся за часть руин на окраине, ожидая свежего приказа на выход и оттуда.

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Источник фото: ТГ-канал "Военный осведомитель"





К настоящему времени развивая достигнутый успех, российские штурмовики продолжают двигаться вперед, участвуя в авангардных боях на южном фасе Новомихайловки. В случае успеха, российская сторона используя вовсю образовавшийся плацдарм, полученный после освобождения от ВСУ села, может провести атаку сразу на нескольких операционных векторах, ведя наступление на Угледар и Курахово.

Известно, что бои за Новомихайловку длились несколько месяцев и в них непосредственное участие принимала 155-я бригада морской пехоты.