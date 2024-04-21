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Madarator
В США приступили к подготовке вывода своих войск из Нигера – планируется эвакуировать 1000 бойцов
После вывода своих сил американской армии будет очень трудно совершать разведывательные вылеты в Африке

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   Как минимум 1000 солдат и офицеров американской армии вынуждены будут покинуть некогда гостеприимный Нигер. Последний решил не продлевать соглашение по размещению иностранных военнослужащих в своей стране. И это на 100% болезненно для Вашингтона, как и его союзников. Кто теперь будет проводить полноценные боевые операции в Сахеле, решили задаться на ТВ-канале ABC. 

   Премьер Нигера Али Ламин Зейн и зам государственного секретаря США Курт Кэмпбелл договорились вместе обсудить, как будет происходить вывод войск. Как заявили в американском ведомстве, четких сроков, когда нога последнего солдата должна оставить последний след на африканской земле, нет. Но достоверно известно, что переговоры по этому поводу уже начнутся очень скоро. Ориентировочно в самое ближайшее время. 

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   Именно Нигер играл до этого дня ключевую роль в проведении военных миссий американского командования на территории, вплотную примыкающей к пустыне Сахара. Именно этот регион называется Сахель. Так в 900 километрах от столицы Ниамея находится заметная военно-воздушная гавань США, с которой очень часто взлетают дроны и ударные самолёты американской армии. В качестве «инвестиций» Белый дом потратил несколько сот миллионов долларов, обучая нигерийских военных после 2013 года. 

   Но ситуация зримым образом переменилась, когда местные военные устроили переворот и отказались от услуг бывшего президента. После этого территорию республики покинули французы. И видимо теперь последовало похожее отношение и в направлении американцев, которых здесь примерно 1000 человек. А вот российские советники стали в Нигер наоборот прибывать.

#инопресса #сша в африке #сша в нигере #сша выводят войска из нигера
Источник: abcnews.go.com
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