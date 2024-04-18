И даже скорое голосование за помощь в американском Конгрессе вряд ли поможет

Часов Яр не удастся удержать, если у украинского командования будет нехватка ресурсов. А именно это сейчас и происходит: военнослужащих и вооружения для них как раз слишком мало. Откуда их взять на коротком временном периоде, точно сказать никто не может, поэтому оборона этого донбасского города находится под большой угрозой. Шансы на положительный исход боев для украинского гарнизона Часова Яра минимальны. Об этом рассказал бывший командир военного спецназа экс-генерал ВСУ Сергей Кривонос. Свои алармистские заявления бывший военачальник сделал в эфире «Прямого» на Ютьюб.

Отставной военный обозначил аргументированно свою позицию, когда пояснил, что время – это большой и самый главный союзник российской армии. И дальше развил свою мыль, объяснив, что Часов Яр находится на холмистой местности, после взятия которой перед российскими генералами открываются радужные перспективы: это наступление в направлении таких городов, как Константиновка, Краматорск и Славянск.

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Всё это понимают и в Генштабе ВСУ, но для успешной защиты Часова Яра мало одного лишь «понимания» – нужны укомплектованные по штату боеготовые подразделения с успешным опытом боёв и мотивированные. А всем этим бойцам не обойтись без тяжелой техники, численность которой в составе ВСУ находится на очень низком уровне. Последствия неудачного контрнаступления дают о себе знать даже сейчас спустя год.

И согласно беседе одного из старших офицеров украинской армии в интервью для Politico, ВС РФ собираются охватывать Часов Яр с двух флангов, осуществляя тем самым штурм сразу с трёх направлений, как это было во время освобождения Артёмовска (Бахмута) и Авдеевки.