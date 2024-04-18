Следующей после Часова Яра может стать Константиновка

Часов Яр откроет перед российскими генералами новые наступательные перспективы: высшее командование может тогда сразу наступать на Славянск, Краматорск, Константиновку и Дружковку. Атаковать этот оплот ВСУ можно сразу или по очередности. Но всё это не важно, пишет издание Politico – именно эти крупные населенные пункты являются финальным оплотом украинской армии в Донецкой области, пока ещё контролируемой Киевом. Такой точки зрения придерживается старший офицер ВСУ Назар Волошин, давший своё интервью зарубежной газете.

Подполковник прокомментировал, что плюсом расположения Часова Яра является его нахождение на господствующих высотах местности, благодаря которым, как только российские войска захватят этот город, будет куда легче продвигаться в сторону славяно-краматорской городской агломерации. И раз это понимает он, прекрасно знают об этом факторе успеха и в российском Генштабе, где так старательно планируют взять Часов Яр под свой контроль.

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По его словам ВС РФ задействуют с самой хорошей стороны свое превосходство в личном составе, используя для штурмовых действий лишь малые группы, для усиления которых переданы артиллерия и авиация.

А вот шансов для успешной оппозиции со стороны Александра Сырского всё меньше: единственное, что главкому ВСУ остаётся, так это банальное усиление численного состава живой силы. Но всё это «прекрасно» лишь на бумаге – для качественного сдерживания необходим подготовленный и мотивированный личный состав, достаточное количество артиллерийских снарядов и действующая фронтовая ПВО. Всего этого уже по замечанию свежей публикации The New York Times, в ВСУ категорически не хватает.