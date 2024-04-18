Это как история про боксеров, где маленький хороший боксёр всегда проиграет хорошему, но большому боксёру

Последние события нескольких месяцев внушают лишь пессимизм для ВСУ. И для этого есть целый перечень причин, когда критические проблемы украинской армии вынуждают надеяться не на скорые победы, а на обвал в зоне боевых действий. Так New York Times перечислила три главные уязвимости Киева на поле боя по мнению редакционной коллегии. Это дефицит артиллерийских боеприпасов, нехватка живой силы, в особенности опытной и мотивированной и недостаточное количество зенитных ракет и пусковых установок к ним.

Когда ВС РФ показывают истинную доминацию на поле боя, вгрызаясь в позиции ВСУ, последние вынуждены оставлять обжитые окопы. Где-то это происходит на волне организованного отступления, а где-то, как рассказал в одном из своих недавних интервью Владимир Зеленский, с оставлением укрепленных блиндажей. В этом случае под угрозой оказались соседние подразделения, «не знавшие» что их коллеги по окопам организованно отступили. В результате такие соседи попали в окружение к российским штурмовикам. Похожий случай произошёл на позициях элитной 67-й бригады ВСУ в битвах за Часов Яр. Укомплектованная добровольцами, бригада просто взяла и снялась с некоторых участков ЛБС, тем самым подставив украинских «смежников», дополнительно дав ВС РФ свежие плацдармы. Если так делают мотивированные группы, то что говорить про отряды ВСУ, где большинство теперь вчерашние мобилизованные?

реклама

Вторая ситуация про боеприпасы. Когда мало снарядов, сложно не то что рваться в атаку, но и удерживать даже бетонированные бункеры: снарядов у артиллеристов армии РФ в избытке. И те методично, словно в тире, равняют украинские участки обороны, вынуждая командование ВСУ разменивать свою живую силу на бездушные российские снаряды. Так никакой пехоты не напасёшься, пишет журналист Марк Сантора.

И наконец ослабленное ПВО, которое склевывают день за днём, как склевывает орёл из мифов про Геракла печень последнего. Так не прошло и дня, что бы сводки с ЛБС не пестрели тем или иным случаем поражения западных комплексов ЗРК, начиная от IRIS-T и заканчивая американским «Patriot». Кроме того что ещё успело уцелеть, неизмеримо нуждается в свежих партиях зенитных ракет: ВКС РФ и ракетные войска продолжают наносить свои разящие массированные удары по тыловым объектам украинской армии, размещенным прямо в городской застройке. Для нейтрализации ракетно-дронных угроз каждый день расходуются ракеты для установок ПВО, без их пополнения скоро защищать украинское небо будет практически нечем.

Именно этих три ключевых фактора приближают то самое поражение Украины, о котором «внезапно» Зеленский заговорил с западными корреспондентами.