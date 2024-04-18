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Madarator
NYT перечислила три ключевые уязвимости ВСУ из-за которых успех против армии РФ недостижим
Это как история про боксеров, где маленький хороший боксёр всегда проиграет хорошему, но большому боксёру

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   Последние события нескольких месяцев внушают лишь пессимизм для ВСУ. И для этого есть целый перечень причин, когда критические проблемы украинской армии вынуждают надеяться не на скорые победы, а на обвал в зоне боевых действий. Так New York Times перечислила три главные уязвимости Киева на поле боя по мнению редакционной коллегии. Это дефицит артиллерийских боеприпасов, нехватка живой силы, в особенности опытной и мотивированной и недостаточное количество зенитных ракет и пусковых установок к ним.

   Когда ВС РФ показывают истинную доминацию на поле боя, вгрызаясь в позиции ВСУ, последние вынуждены оставлять обжитые окопы. Где-то это происходит на волне организованного отступления, а где-то, как рассказал в одном из своих недавних интервью Владимир Зеленский, с оставлением укрепленных блиндажей. В этом случае под угрозой оказались соседние подразделения, «не знавшие» что их коллеги по окопам организованно отступили. В результате такие соседи попали в окружение к российским штурмовикам. Похожий случай произошёл на позициях элитной 67-й бригады ВСУ в битвах за Часов Яр. Укомплектованная добровольцами, бригада просто взяла и снялась с некоторых участков ЛБС, тем самым подставив украинских «смежников», дополнительно дав ВС РФ свежие плацдармы. Если так делают мотивированные группы, то что говорить про отряды ВСУ, где большинство теперь вчерашние мобилизованные?

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   Вторая ситуация про боеприпасы. Когда мало снарядов, сложно не то что рваться в атаку, но и удерживать даже бетонированные бункеры: снарядов у артиллеристов армии РФ в избытке. И те методично, словно в тире, равняют украинские участки обороны, вынуждая командование ВСУ разменивать свою живую силу на бездушные российские снаряды. Так никакой пехоты не напасёшься, пишет журналист Марк Сантора.

   И наконец ослабленное ПВО, которое склевывают день за днём, как склевывает орёл из мифов про Геракла печень последнего. Так не прошло и дня, что бы сводки с ЛБС не пестрели тем или иным случаем поражения западных комплексов ЗРК, начиная от IRIS-T и заканчивая американским «Patriot». Кроме того что ещё успело уцелеть, неизмеримо нуждается в свежих партиях зенитных ракет: ВКС РФ и ракетные войска продолжают наносить свои разящие массированные удары по тыловым объектам украинской армии, размещенным прямо в городской застройке. Для нейтрализации ракетно-дронных угроз каждый день расходуются ракеты для установок ПВО, без их пополнения скоро защищать украинское небо будет практически нечем.

   Именно этих три ключевых фактора приближают то самое поражение Украины, о котором «внезапно» Зеленский заговорил с западными корреспондентами.

#инопресса #nyt
Источник: navalnews.com
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