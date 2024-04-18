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Madarator
БМП-1 сделали похожим на "бронированного ежа" и оснастили стальными штырями
Творческая смекалка экипажей на СВО кажется не иссякнет никогда

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   Как может выглядеть классическая гусеничная БМП-1, если у её экипажа имеется свой творческий подход в «нестроевом тюнинге» по части противодронной защиты, показал отечественный ТГ-канал «Воевода вещает» и разместил соответствующую фотографию. Образец на искомом фото больше напоминает представителя так называемой постапокалиптической киновселенной «Безумного Макса», чем штатную единицу одного из армейских подразделений российской группировки. И этот представитель бронетехники способен удивить своим внешним видом кого угодно, а не только фанатов Мела Гибсона.


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Источник фото: ТГ-канал «Воевода вещает»


   Бронированную машину дополнительно оборудовали приваренными стержнями арматуры, согласно теоретическим измышлениям вдохновленных на её «приспосабливание» к корпусу БМП сварщиков. В их смекалистом уме подобный «моддинг» и выглядит устрашающе и не позволит приблизиться на расстояние прямого контакта нежным тушкам fpv-дронов ВСУ.  Точных данных, способен ли такой «новодел» защитить корпус легкобронированной машины, пока ещё нет, но ход мысли придумавших всё это военнослужащих понятен каждому лицу, понимающему важность и одновременную опасность текущих ДПЛА украинской армии.

   И не менее экстравагантно в текущих реалиях СВО выглядит и так называемый Т-72 в обвесе «Царь-мангала», защищенный по всему периметру корпуса заборным профилем и набором различных РЭБ. И хотя такой тюнинг выглядит слегка «колхозным» и неказистым, его практический смысл уже вовсю прочувствовали на себе украинские солдаты при обороне Красногоровки, так и не сумевшие что-либо предпринять против защищенного подобным образом российского танка.

#противодронная защита #бмп-1 #противодронная защита на бмп
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Танк ВС РФ с обвесом "Царь-мангал" успешно действует в районе Красногоровки
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