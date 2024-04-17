Прописные истины глаголет иностранная пресса. Только как такую "прорву" на довольствии армейской группировки содержать, зарубежные журналисты не придумали.

Авторы свежей публикации Politico считают, что даже до украинских солдат дошла мысль, что так называемые западные союзники Киева будут оказывать помощь явно не до тех пор, которые можно условно назвать «сколько потребуется». Теперь «дураков» среди украинских военнослужащих не разыскать. Тем более обычные солдаты и низовые офицеры видят ситуацию изнутри, когда важнейшие объекты стратегического значения, такие как Трипольская ГЭС, уничтожаются в режиме конвейера самыми современными ракетами ВКС РФ, а западные партнеры просто делают вид, что их ресурс по части предоставления своих зенитных комплексов и ракет до крайности ограничен. Между тем на довольствии ряда иностранных государств находится до 1000 комплексов ЗРК «Patriot», но на словах всё это используется и «нужно нам самим».

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На этом фоне отмечается, что такой важный компонент боеспособности, как стойкость солдатского духа, в рядах современной украинской армии неуклонно падает. Без современного вооружения и «смягчения» потерь от вездесущих планирующих бомб ВКС РФ, ВСУ не смогут добиться успеха. Кроме того, иностранные журналисты теперь не видят толпы молодых мужчин, желающих поскорее стать добровольцами в самых жарких местах на передовой. Вместо этого на Украине набирает тренд, как модно быть ухилянтом (уклонистом) – как их любят красивые девушки и как приятно находиться в мирном тылу, а ещё лучше – за границей по ту сторону бурной Тисы.

С таким настроением без массовой мобилизации всего населения украинской армии не удастся достичь успеха, резюмируется в финале публикации.