Скорость тяжелого боеприпаса ПТРК "Корнет" равняется 900 км\ч

Занятный боевой эпизод произошёл на полях проводимой на территории Украины российской спецоперации. Военнослужащие ВС РФ вывели из строя ОБТ ВСУ в районе Богдановки. Так на артемовском операционном направлении тяжелый боеприпас поразил украинский танк во время неудачной контратаки украинских сил на российские позиции во время битвы за Донбасс. О боестолкновении отечественным журналистам из РИА новости рассказал офицер противотанкового подразделения, чьи бойцы отличились в обороне.

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Источник фото: Вестник Мордовии

Согласно всем законам военной логики, украинские подразделения решили застичь врасплох бойцов армии РФ, атаковав их ранним утром. Но разумеется ввиду близости позиций оппонента в рядах россиян никто не спал, а скорее наоборот, были готовы встретить во всеоружии отчего-то «поверивших в себя» украинских танкистов. Так и случилось: меткий выстрел из ПТРК «Корнет» поставил крест на наступательных амбициях украинской стороны. Ракета попросту догнала стремительно уезжавший с места сражения танк ВСУ и повредила его. Кормовая часть любого танка в мире не рассчитана на повышенную стойкость тандемного боеприпаса, коим по праву является тяжелая ракета российского «Корнета».

Ранее в Сети опубликовали одиночный успешный рейд российского танка в обвесе "Царь-мангала", атаковавшего в центре Красногоровки украинские силы.