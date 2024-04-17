Сырский всеми доступными способами пытается замедлить продвижение армии РФ

Оперативно-тактическая авиация ВС РФ нанесла бомбовые удары по населённому пункту Нью-Йорк в пока что контролируемой украинскими властями части Донбасса. О боевой работе группы отечественных фронтовых бомбардировщиков рассказали военные журналисты ТГ-канала «Военкоры русской весны».

Согласно данным от военных корреспондентов, в бывшем Новгородском (Нью-Йорк) планирующими бомбами с кассетной боевой частью были атакованы места сосредоточения живой силы и тяжелой бронетехники украинской армии. Генштаб ВСУ пытается всеми возможными способами, сосредотачивая часть боеспособных подразделений в треугольнике Авдеевки, Торецка и Горловки, сорвать или хотя бы замедлить хороший темп продвижения штурмовых подразделений армии РФ. Массовое использование разнокалиберных бомб с модулями планирования и коррекции даже при наличии углубленных защищенных позиций на передовой затрудняет оборону украинским военнослужащим.

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Источник фото: ТАСС \ Александр Саверкин

Из-за неуспеха как раз в оборонительных боях украинское командование начало ряд комплексных мероприятий по расформированию бывшего состава военнослужащих 67-й ОМБр. Подразделение, состоящее из мотивированных украинских добровольцев, показало полную несостоятельность, как грозная боевая единица, отступив без приказа с удерживаемых позиций. По результату того боя бегство 67-й бригады с крупных узлов украинской обороны позволило российским штурмовикам выйти во слабозащищенные фланги других бригад ВСУ и причинить существенный урон, одновременно заняв выгодные плацдармы для дальнейшего наступления.