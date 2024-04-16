Больше защитной площади – выше шанс защитить Т-80БВ от ударов fpv-дронов и так называемых сбросов.

Ничто не мешает выполнению боевого задания, как из ниоткуда взявшийся ударный дрон оппонента. Эту новую прописную истину уже успели на себя примерить украинские танкисты «одного из самых лучших» танков современности – американского ОБТ Abrams M1. Последний почему-то «забыли» во время тяжелейшей обороны Бердычей оснастить хотя бы минимальным противодронным защитным комплектом. В результате, несколько очень дефицитных для ВСУ бронемашин были утеряны от ударов копеечных fpv-дронов. И вот чтобы такая оказия не повторилась с отечественными образцами бронетехники, российские танки прямо в полевых условиях оснащаются различными защитными решениями. В абсолютном большинстве случаев, нехитрые решетки кратно повышают живучесть техники от ударного урона ДПЛА и их кумулятивных сбросов.





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Источник фото: Силовой блок





И среди танков РФ есть свои уникальные представители боевого тюнинга, удивляющие масштабностью и подходом. Так после появления «Царь-танка», в виде которого предстал облаченный в «лёгкие доспехи» Т-72, явил себя миру очередной претендент на смелое дизайнерское решение, прежде всего продиктованное своей утилитарностью. Речь идёт о доработанном экземпляре Т-80БВ.

Последний, помимо ставших классикой противодронных решеток, закрывших танк со всех направлений атаки, получил дополнительно крупные цепи, запасные танковые траки и резиновые блоки. Не обошлось и без промышленного «хай-тека» – блоков динамической защиты «Контакт-1». Последний не будет лишним даже среди более современных образцов противокумулятивной оболочек, таких как «Контакт-5» и «Реликт».