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Отечественные военнослужащие за минувшие сутки показали прекрасную результативность, «умножив на ноль» дефицитные зарубежные образцы самоходной дальнобойной артиллерии. «Запретной» математической операции подверглись три САУ американского производства. Речь идёт о бронемашинах Paladin, подбитых на разных операционных направлениях за последние 24 часа. О ратном подвиге российских бойцов рассказало МО РФ.
Согласно официальному заявлению пресс-службы оборонного ведомства, иностранная техника была выведена из строя на донецком, купянском и авдеевском направлениях.
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Источник фото: alternathistory.ru
О «Паладине» известно, что в качестве самоходной артиллерии американская армия использует эти бронемашины не менее 30 лет. Максимальная дальность выстрела хотя на целых 10 километров уступает таковому в сравнении со французским колёсным «Caesar». Но последний сравнительно «моложе», а его количество в рядах ВСУ строго ограниченно.
Так же об «американце» известно, что с боевой массой в 32 000 кг он может развивать скорость до 70 км\ч. Разумеется для гусеничной техники такой темп доступен только на асфальтированном шоссе. Количество военнослужащих, составляющих экипаж заокеанской бронемашины, равняется 4-м.