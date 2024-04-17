Повышенная оперативность и использование различных разведывательно-ударных контуров позволяет надеяться и на более высокие цифры от российских военных

Отечественные военнослужащие за минувшие сутки показали прекрасную результативность, «умножив на ноль» дефицитные зарубежные образцы самоходной дальнобойной артиллерии. «Запретной» математической операции подверглись три САУ американского производства. Речь идёт о бронемашинах Paladin, подбитых на разных операционных направлениях за последние 24 часа. О ратном подвиге российских бойцов рассказало МО РФ.

Согласно официальному заявлению пресс-службы оборонного ведомства, иностранная техника была выведена из строя на донецком, купянском и авдеевском направлениях.

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Источник фото: alternathistory.ru

О «Паладине» известно, что в качестве самоходной артиллерии американская армия использует эти бронемашины не менее 30 лет. Максимальная дальность выстрела хотя на целых 10 километров уступает таковому в сравнении со французским колёсным «Caesar». Но последний сравнительно «моложе», а его количество в рядах ВСУ строго ограниченно.

Так же об «американце» известно, что с боевой массой в 32 000 кг он может развивать скорость до 70 км\ч. Разумеется для гусеничной техники такой темп доступен только на асфальтированном шоссе. Количество военнослужащих, составляющих экипаж заокеанской бронемашины, равняется 4-м.