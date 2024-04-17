Реклама – двигатель прогресса и расширитель для карманов владельцев Google

Программы, отключающие показ рекламы недовольному пользователю, вынужденному терять свое драгоценное время на лицезрение навязанных продуктов, по воле программистов Google оказались вне закона. По крайней мере на портале Youtube. Знаменитый видеохостинг запретил просмотр видео в приложениях, где есть так называемые блокировщики рекламных предложений.

Об этом стало известно после того, как юзеры, использующие нестандартные приложения для просмотра видеоконтента с популярного сервиса, увидели новое уведомление от Google. Примером может послужить софт с названием YouTube ReVanced. В нем пользователи, нажавшие кнопку воспроизведение, первым делом видят всплывающее окно с уведомлением о невозможности дальнейшего просмотра в выбранном приложении. Аналогично в список рекомендаций входит опция о нежелательном обновлении программы. Подобные советы доступны от пресс-службы американской фирмы.

реклама

Источник фото: Пикабу

Так же в Google объяснили свое решение, где указали, что без рекламы создатель контента лишается шанса на вознаграждение, поэтому именно реклама двигает на съемки или создание новых видео.