Расстраивать отношения с Москвой сейчас не стоит. Простые истины понимают даже в Греции.

Греческие истребители F-16 не отправятся на Украину. Об это заявил местный премьер-министр Кириакос Мицотакис. В своем заявлении для польской Rzeczpospolita высокопоставленный функционер рассказал, что его государство не готово передать Воздушным силам ВСУ боевые самолёты американского производства.

Премьер опроверг публикации в некоторых СМИ, согласно которым Греция планирует отправить на продажу 108 единиц своей истребительной авиации. Все эти самолёты согласно предварительным первоочередным планам должны были отправиться на процедуру утилизации. Согласно более ранним публикациям, 32 греческих F-16 должны были с вероятностью в «100%» отправиться Киеву.

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Греческий F-16. Источник фото: bmpd.livejournal.com

Согласно словам самого Мицотакиса, Греция не имеет готовности в отправке «Шестнадцатых» непосредственно украинской армии. А любая информация, отвергающая это утверждение, является чистой дезинформацией.

Вместе с тем Украина не остаётся без поддержки со стороны Греции, ведь именно эта южная республика отправила в ВСУ «существенное количество» артиллерийских боеприпасов тяжелого калибра в 155-мм.

Резюмировал же свою беседу с польским изданием греческий премьер словами о том, что военная поддержка Украины не равна снижению обороноспособности греческого государства. Поэтому военная помощь для Киева от официальных Афин носит ограниченный характер.