Прогресс не стоит на месте – военный ИИ шагает по зоне СВО

ДПЛА «Пиранья» получил очередное обновление, но глобального уровня. Известный уничтожением нескольких немецких танков Leopard 2, переданных различными странами ВСУ, fpv-дрон получил иную камеру. А в последнюю был интегрирован искусственный интеллект. Новое решение позволило расчёту ударного беспилотника осуществлять успешные вылазки в стан оппонента даже в тёмное время суток или при недостаточной видимости во время сложных метеоусловий. Об очередном витке уже проставленного отечественного дрона корреспондентам из ТАСС рассказали в сделавшем аппарат Симбирском конструкторском бюро.

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Источник фото: piranhafpv.ru



Согласно объяснению инженеров, внедривших кардинальное обновление, дрон получил оптический сенсор с подключенным AI-модулем. В процессе его работы окружающее пространство сканируется в инфракрасном спектре и в виде черно-белого изображения, даже если освещение будет равно 0, транслируется посредством радиоканала.

Сама «Пиранья-10» относится к так называемому классу пилотируемой беспилотной авиации малого типа. Но скромные размеры совсем не мешают уничтожать наземные силы ВСУ, включая живую силу и тяжелую бронетехнику. В том числе и западные танки, как это было продемонстрировано на Донбасском операционном направлении, где в боях в районе Бердычей было выведено из строя несколько «Леопардов» ВСУ.

Небольшой дрон переносит до 5 кг нагрузки и способен в самых последних ревизиях пролететь около 30 км.

К настоящему времени производитель в виде того же Симбирского конструкторского бюро за сутки отгружает готовой продукции около 300 единиц различных модификаций «Пираньи».

Сам ДПЛА может использоваться в трёх сценариях: как дрон-камикадзе, как дрон-бомбардировщик со сбросами гранат с кумулятивным эффектом для борьбы с бронетехникой или как разведывательный аппарат.