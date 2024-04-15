И поразили три пустых ангара, заброшенную взлётно-посадочную полосу и барханы в пустыне Негев

Гиперзвуковые ракеты, запущенные иранской армией, смогли проникнуть сквозь многоуровневую эшелонированную ПВО Израиля. Как только израильское воздушное пространство оказалось преодолено, снаряды, движущиеся со скоростью, многократно превышающей скорость звука, поразили все объекты, вбитые в полётное задание. Такой информацией располагает государственное ТВ официального Тегерана.

Что именно уничтожили высокоскоростные боеприпасы иранских вооруженных сил, не перечисляется. Тем временем в Иерусалиме факт пролёта иранских ракет сквозь свою плотную ПВО не отрицают, но заявляют, что преодолевшие зенитный барьер снаряды причинили более чем скромный ущерб воздушной гавани Неватим военных Израиля.

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"Все цели поражены". Воронка от иранской ракеты на просторах базы Неватим. Источник фото: ТГ-канал «Военный осведомитель»





В Иране считают всё очень даже наоборот: эффект от комбинированного массированного ракетно-дронового удара вышел удачным. По заявлению официальных иранских спикеров, были поражены та самая авиабаза Неватим и информцентр рядом с сирийской государственной границей.

По мнению ЦАХАЛ, 99% всех ударных дронов вместе с баллистическими и крылатыми ракетами Ирана оказались сбиты. Большинство из нейтрализованных воздушных средств нападения даже не долетели до границ Израиля, будучи сбитыми много раньше.

По утверждению американского канала ABC News, проникнуть на территорию еврейского государства удалось лишь 9 иранским ракетам.