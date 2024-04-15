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Madarator
Samsung обогнал Аpple и стал самым крупным производителем смартфонов
Но время почивать на лаврах не пришло – в спину дышат представители Поднебесной apple

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   Жаркая битва флагманов высокотехнологичной микроэлектроники на ниве смартфоностроения продолжается. Американская компания Apple смещена с трона в производстве сотовых телефонов и уступила пальму первенства своему ближайшему конкуренту из Юго-Восточной Азии – фирме Samsung. Такой итог стал возможным после того, как были опубликованы данные по поставкам смартфонов. Согласной сводной таблице, поставки от яблочного бренда просели на существенные 10%. Изучила рынок сбыта и свела дебет с кредитом специализированная компания IDC. На её персональном сайте как раз и опубликован отчёт-исследование.


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Источник фото: iphones.ru


   Согласно приведенным сведениям, за январско-мартовский период этого года, поставки мобильных девайсов в общемировом масштабе поднялись на 7,8 пункта в процентном соотношении. Теперь число переданных смартфонов составило 289,4 млн. единиц. Из этой массы для южнокорейского чеболя составила 20,8%. В числовом значении это примерно 60 млн. телефонных аппаратов. У фирмы из Купертино в то же самое время процентная доля равняется 17,3% или 50,1 млн. единиц.


Источник фото: idc.com


   На третье место вырвался первый представитель Поднебесной – китайский высокотехнологический гигант Xiaomi. Последний доминирует на 14,1% смартфонного рынка, передав для реализации 40,8 млн. устройств.

#samsung #samsung и аpple #аpple
Источник: idc.com
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Смарт-часы Samsung Galaxy Watch 7 нашлись в базе данных Bluetooth SIG
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