Тем временем в Конгрессе уже пообещали поставить экстренный пакет военной помощи для еврейского государства на голосование в самые ближайшие дни. А ВСУ как обычно "подождут"

Объемная помощь американских военных помогла Израилю во время субботней атаки выстоять. Именно американские военнослужащие оказали решающую помощь ЦАХАЛ в перехвате до крайностей массированной атаки, состоящей из беспилотных аппаратов и смешанного отряда ракет. Последние были запущены иранской армией и его союзниками, такими как хуситы и ливанская Хезболла, а так же проиранскими группировками с иракской территории. В финальном отчёте, опубликованным Центральным командованием ВС США рассказано о 80 ударных БПЛА, сбитых вдали от земель Израиля.

Самыми главными участниками успешных перехватов со стороны американской группировки на Ближнем Востоке стали эсминцы, находящиеся на рейде в акватории Средиземноморского моря.

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Помимо 80 дронов-камикадзе так же было перехвачено 6 баллистических ракет, представлявших наибольшую угрозу для Израиля из-за их скорости и связанных с этим трудностей перехвата. Предполагается что именно для их уничтожения себя проявил зенитный комплекс дальнего радиуса действия «Патриот». Именно его «подозревают» в том самом экзоатмосферном перехвате, осуществленном за пределами земной атмосферы иранской баллистики в космическом пространстве над Израилем.





Источник фото: ТГ-канал "Военный обозреватель"





В Пентагоне раскрыли и количество уничтоженных целей, напрямую не связанных с Ираном: таковыми оказались пусковые установки реактивных снарядов, обстреливающие с йеменской территории израильские земли. Так же с Йемена были запущены и 7 ударных дронов, перехват которых был успешно осуществлен.





Источник фото: ТГ-канал "Военное дело"





Как заявили в вашингтонской администрации, США остаются ярыми приверженцами дальнейшей военной помощи для Израиля и продолжат со своими союзниками делать это и впредь.

Напомним, что непосредственно израильскому бюджету защита еврейского государства обошлась в сумму, чуть большую чем 1 млрд. долларов. Об этом заявил местный генерал запаса Рам Аминах. Тегерану запуск 170 БПЛА и 120 крылатых и баллистических ракет обошелся в сумму, в 10 раз меньшую, чем потратил Иерусалим.