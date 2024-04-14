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Madarator
По заявлению еврейского ТВ-канала N12, иранские крылатые ракеты и дроны не смогли достичь Израиля
Но некоторые кадры из пустыни Негев свидетельствуют об обратном

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Иран, запустивший сотни ударных БПЛА и различных по классификации ракет, так и не смог пробить противоракетный заслон еврейского государства. Ни один дрон и ни одна высокоскоростная ракета так и не достигли Израиля. Соответствующими сведениями располагает местный ТВ-канал N12. 

   Но, как уточнили израильские журналисты, пересечь воздушное пространство Израиля смогли несколько баллистических боеприпасов. Именно они, по информации работников прессы, смогли причинить самый главный ущерб. Для этого им потребовалось «проткнуть» эшелонированную ПВО, состоящую из множества элементов, в том числе и ЗРК американского производства «Patriot».

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Источник фото: mako.co.il


   Согласно уточнённым сведениям, в массированной комбинированной атаке принимали участие 300 дальних дронов и 130 различных ракет: 100 относились к баллистическому классу и 30 крылатым снарядам. Помимо собственно израильского ПВО, в том числе и самолётов F-15, F-35 различных модификаций, принимали в отражении воздушной атаки союзные военные официального Иерусалима: Великобритания, США и Иордания.

   Согласно предыстории, в ночь на 12:00-02:00 по Москве в направлении Израиля было запущено десятки ударных беспилотников. Как прокомментировали в дипломатическом ведомстве исламской республики, это был акт законной самообороны.

   И уже по сообщению израильской стороны, 99% ракет и беспилотников Ирана были перехвачены Израилем и его союзниками.



   А вот по мнению Ирана, а точнее руководителя КСИР Хосейна Салами, ракеты и БПЛА смогли прорвать защитные ряды израильской ПРО, достигнув большего успеха чем ожидалось.

    В то же самое время Иран официально за 72 часа до массированной комбинированной атаки предупредил Турцию и ряд стран о её будущем начале. Поэтому совсем нетрудно предположить, что у израильских военных было время на подготовку по отражению воздушной угрозы.

#инопресса
Источник: mako.co.il
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