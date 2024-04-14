Поэтому западная помощь Киеву нужна как никогда раньше

Российские вооруженные силы превосходят ВСУ во время прямых столкновений в зоне ЛБС. И это утверждает никто иной, как высшие военачальники Вооруженных сил Украины. Соответствующую публикацию разместила итальянская пресса в лице La Vanguardia.

В редакционном выпуске издания подчеркивается, что даже если вести подсчёт по живой силе, то ВС РФ доминируют в этой немаловажной компоненте в 7-8 раз (тут хочется сделать акцент на том, что видимо итальянцы слабо представляют, что такое «в 7-8 раз». Наверное подразумевается превосходство на очень узком участке предполагаемого прорыва армии России. Иначе бы указанное доминирование в численном эквиваленте предоставляло нахождение в зоне СВО армейской группировки в 2-3 млн. человек со стороны России. Что является тотальной неправдой).

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Вместе с тем гипотетическое увеличение со стороны ВСУ большего количества военнослужащих в окопах не даёт украинскому военно-политическому командованию превосходства. Без вооружения, в особенности тяжелого, такого как танки и крупнокалиберные пушки и гаубицы в 155-мм, невозможно ожидать положительной динамики в сторону украинской армии. ВСУ и дальше продолжат с отчаянием обреченного нести невосполнимые потери. И хотя решимость украинских солдат и офицеров удерживать малозначимые в стратегическом значении города и села велика, всё это в среднесрочной перспективе ведёт в невообразимой деградации боеспособности, когда сдерживать наступательный порыв набравшей ход российской армии будет абсолютно некем и нечем. Что уже отчасти наблюдается, когда по словам низовых офицеров ВСУ, в их подразделения попадают 50-летние больные мужчины с хроническими болезнями и слабым здоровьем.

И подводя итоги, итальянские журналисты, впрочем как и их остальные зарубежные коллеги по ремеслу, видят, что украинский Генштаб, как и вся наземная армейская группировка, находятся в нескольких сантиметрах от сползания в пропасть. Без дополнительного набора солдат, кратного увеличения поставок оружия, финансовой, гуманитарной и медицинской поддержки Запада, Киев не способен выстоять в принципе.