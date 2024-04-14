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Madarator
ВСУ без западных поставок оружия придется отсупать, а Украина лишится земель до реки Днепр
А так как подобный комментарий давал бывший украинский военный, то виноваты во всех проигрышах Украины, внимание: западные союзники Киева

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   У Украины нет самостоятельных военных ресурсов в плане вооружения и боеприпасов, способных сдержать наступление ВС РФ. Российская армия, набрав ход, лишит Киев территорий до крупной реки Днепр. Что бы этого не случилось, страны Запада должны отбросить противоречия между собой и начать более интенсивно помогать ВСУ. Такой точки зрения придерживается экс-командир украинской армии Павел Куриленко.

   Согласно мнению бывшего полковника, высказанному в беседе с журналистами британского издания The Daily Telegraph, лишь одной живой силой со стороны Украины много не насдерживаешься. Российский Генштаб своей мощью просто продавит широкую полосу на передовой, продвигая крупномасштабное наступление вперед. Как только это произойдет, ВСУ придётся расширять ЛБС, как и глубину своей обороны, тем самым затягивая в образовавшуюся воронку всё новые и новые силы.

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   Всё это приведёт лишь к одному: российские и украинские бойцы встанут друг против друга по речной артерии Днепра.

   Итогом такой финальной расстановки будет не лишним предположить, что Владимир Зеленский лишится земель, в настоящий момент времени находящихся под контролем ВСУ.


Источник фото: Москва 24


   Виновным в текущей диспозиции сторон украинский экс-подполковник считает прежде всего эгоистичный Запад, отказывающийся в угоду интересов Украины ослаблять свои арсеналы, имея прежде всего свои интересы.

   И пока Брюссель и Вашингтон до сих пор «думают», где взять для украинских интересов в виде энергетической инфраструктуры дополнительные комплекты зенитного комплекса «Patriot», ВКС РФ в значительной степени уменьшили энергогенерирующие и энергораспределяющие мощности украинского государства. Об этом написали в докладе «Института изучения войны».

    Разумеется в ходе таких ударов зашкаливающий уровень деградации затрагивает не только обеспечение украинских военных предприятий драгоценной электроэнергией, но и существенно затрудняет логистику ВСУ, когда масса живой силы и эшелоны тяжелой бронетехники с опозданием попадают на передовую.

#инопресса #инопресса о всу
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