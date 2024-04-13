Весна и лето могут принести стране неприятные сюрпризы. резюмировал чиновник

Частые и долгие дни без электричества могут стать простой обыденностью для жителей Украины. Поэтому местным гражданам необходимо быть готовыми к этому. Российские удары высокоточными боеприпасами и дронами-камикадзе «Герань» приближают энергетическую инфраструктуру к коллапсу. Такой точки зрения придерживается, выступив в роли автора советов, Герман Галущенко. Последний занимает должность руководителя Минэнерго Украины.

Лучшая инвестиция сейчас – это покупка во всё большем количестве портативных и стационарных генераторов и аналогичных им гаджетов. Галущенко считает, что рост числа атак и эффект накопления от прошлых ракетных налётов и ударов дронов усугубляет ситуацию. Поэтому лучший выход – не откладывать поход в магазин промышленных товаров с целью приобретения электрогенерирующих устройств и пауэрбанков. Как не единожды повторил чиновник, готовиться нужно уже сейчас.

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Своё алармистское заявление высокопоставленный функционер сделал во время выступления на ТВ-канале «Рада». И по его словам, чиновничий аппарат и украинские энергетики сделают всё возможное, что бы трудный этап с энергодефицитом внутри Украины прошёл как можно менее болезненно для жителей восточноевропейской республики.





Вместе с тем эти слова входят в противоречие с более ранними речами министра, так как тогда Галущенко заявлял, что «без света» украинцы не останутся, потому что больше 50% энергогенерирующих мощностей входят в состав местных АЭС.

Разумеется это лишь удобная «правда»: хотя ВКС РФ не наносят удары по украинским атомным станциям, передача электроэнергии от последних осуществляется благодаря распределительным центрам и соответствующим коммуникациям. А последние без вреда для экологии могут попадать под удары.

Вместе с тем атаки по объектам энергетической инфраструктуры кратно усложняют военную логистику. Украинская армия получает целый пакет сложностей, когда войска и тяжелое вооружение с задержками начнёт пребывать непосредственно на ЛБС.

В ходе последнего массированного удара 11 апреля ВКС РФ «выключили» самую мощную украинскую теплоцентраль, разрушив новейшими ракетами Х-69 Трипольскую ТЭС рядом с Киевом.