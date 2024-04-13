Четыре ракеты проникли незамеченными на стратегический энергогенерирующий объект даже вопреки защите последнего ЗРК Patriot и FSAF SAMP/T

Ракета Х-69 смогла остаться незамеченной системами слежения Украины и государств-членов НАТО и успешно поразила Трипольскую ТЭС под Киевом. Последняя была важным энергогенерирующим звеном для всей центральной части Украины. Предположения о том, почему российский боеприпас оказался столь незаметным для самых современных систем вооружения, во время ТВ-передачи на «Прямом» высказал Константин Криволап. Мужчина в своё время занимал должность инженера-испытателя в «КБ Антонов».

Согласно объяснению авиационного эксперта, Трипольская ТЭС находилась под защитой зенитных комплексов ЗРК Patriot и иных противоракетных комплексов иностранного происхождения. Всё вместе это было своего рода крупным эшелонированным узлом противовоздушной обороны. Но даже привлечение сверхсовременных средств контроля за небом оказалось недостаточно для защиты теплоцентрали. Как заявил Криволап, случай просто вопиющий: авиационный снаряд зашёл в воздушное пространство станции никем не видимый и неслышимый, и сделал свое дело без любых, даже самых провальных попыток перехватить его. Всё закончилось ничем для украинской ПВО. «Шестьдесят девятая» просто залетела и выполнила свою полётную миссию.

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Источник фото: tehnoomsk.ru





Аналитик раскрыл и немного закрытой информации, пояснив, что американские зенитные и другие иностранные комплексы получают информацию не только со своих наземных станций контроля воздуха, таких как AN/MPQ-65, специально разработанных Lockheed Martin и Raytheon для последней версии ЗРК «Patriot» в ревизии PAC-3, но и от космической группировки разведывательных спутников США\НАТО. Аналогично принимают участие в снабжении информацией о потенциальных запусках самолётов и ракет и ДРО серии AWACS, совершающих полёт вдоль государственной границы в западной части Украины.

Но все они оказались бессильны в своих неудачных попытках заметить крылатый снаряд с низкой высотой полёта. И помимо скромной высоты Х-69 могла похвастаться относительно небольшим тепловым следом и такой же «дюймовочной» радиолокационной заметностью.

Криволап сделал анализ полета подобной ракеты, когда малые тепловые волны снаряда, появившиеся во время движения в плотной воздушной среде, практически неотслеживаемы для спутников и AWACS. В этом огромную роль сыграла миниатюрная площадь отражения радиосигнала. Поэтому боеприпас проник в зону расположения ТЭС абсолютно инкогнито для глаз американских\натовских военных.

Единственный выход для Украины, дающий некий призрачный шанс на перехват в будущем таких ракет, это передача в ВСУ огромной партии РЛС для контроля за воздушным пространством, резюмировал эксперт.

Многофункциональная радиолокационная станция AN/MPQ-65. Источник фото: vpk.name

Трипольская ТЭС находится в 13 километрах от украинской столицы и играла огромную роль в обеспечении электричеством сразу 3 областей, одновременно являясь крупнейшим поставщиком республики по объему электроэнергии. Точный прилет нескольких ракет Х-69 11 апреля позволил полностью прекратить работу этого стратегического объекта.