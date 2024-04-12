Зачем богатому объединению нужна такая бедная страна?

Вопрос с предоставлением Украине членства в ЕС должен состояться и быть поднятым для обсуждения никак не позже будущего июня. В этом уверен украинский президент Владимир Зеленский, потребовавший переговорного этапа с Европейским Союзом уже будущим летом. Своеобразный «ультиматум-предложение» был озвучен во время трёхсторонней встречи с лидерами Литвы и Польши в Вильнюсе.

По мнению текущего главы Банковой, июнь – самое лучшее время для старта так называемых переговоров, на которых будет обсуждаться появление украинского государства среди остальных 27 членов европейского государственного объединения. Причем единственным аргументом для такого положительного решения со слов Зеленского было обозначение «сигнала», что Европа обладает своей собственной силой.

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Интересно заметить, что первые «шаги о вступлении» в ЕС были сделаны 28 февраля 2022 года, когда немногим позже Украина получила ничего не значащий и никого не обязывающий статус кандидата на вступление в сообщество.

Правда в том, что заявка и статус кандидата это лишь треть своеобразного пути в Евросоюз: дальше необходимо начать переговорный процесс, потом получить одобрение от Совета ЕС и Европарламента и наконец, пописать договор о присоединении. Но и это ещё не всё: в финале продолжительного действа нужно получить ратификацию от каждого члена объединения, состоящего из 27 стран.