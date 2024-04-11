По заявлению МО РФ это был ответ за атаки по российским НПЗ украинскими ударными БПЛА. А тем временем пожар в машинном зале до сих пор бушует

Желание «насолить» российским НПЗ, запуская по сугубо гражданским объектам свои ударные версии тяжелых беспилотников, дорого аукнулась украинскому военно-политическому руководству, обладающему крайне низкой прозорливостью и отсутствием умения смотреть в ближайшее будущее. Об этом можно косвенно судить согласно свежей публикации российского военного блогера Александра Коца. Согласно обновлённым данным, используя выверенный по времени и чёткому взаимодействию комбинированный удар, в составе ракет и дронов, отечественные вооруженные силы атаковав ряд энергогенерирующих объектов украинской республики, особое внимание уделили Трипольской ТЭС под Киевом, где после физического соприкосновения с ракетами и дронами-камикадзе «Герань», началось большое возгорание. И согласно военкору Коцу и украинскому ДТЭК, станция уничтожена на 100%.

Изучив исторические записи, можно увидеть, как только Чернобыльская АЭМ по понятным причинам перестала функционировать, Трипольская ТЭС стала флагманом электрогенерации в Киевском регионе. 6 энергоблоков станции выдавая на шестерых 1,8 гигаватта, обеспечивали всю область на 57% электроэнергией. Помимо этого доминирующее положение по части снабжения электроэнергией данная ТЭС занимала в Черкасской и Житомирской областях.

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Разумеется, на Украине по словам властей, в полной мере отдавали себе отчёт, что Трипольская ГЭС – это есть синоним объекта стратегического значения, который на 100% должен быть обеспечен соответствующей защитой и охраной. На что кстати по заявлению от 18 августа было выделено 10 млрд. гривен. Об этом лично заявил премьер Украины Денис Шмыгаль. И уже согласно информации от пресс-службы Центрэнерго, куда и была включена пораженная ТЭС, как было написано выше, на все 100% «закрыта» от мощных атак, в том числе и ракетных, неким физическим объектом-щитом. Но вот по свежайшему заявлению от того же Центрэнерго, все генерирующие мощности, обслуживаемые этим оператором, были выведены из строя на те же 100% сегодняшним утром.

Как оказалось, это были лишь всего громкие слова, которыми так любят потчевать своих избирателей и слушателей телемарофона украинские политики и чиновники. Да что там говорить, что с момента удара прошло уже практически 7 часов, а открытое возгорание в машинном зале до сих пор продолжается, а нанесённый ущерб пока ещё не подаётся даже предварительной оценке.









Сообщается, что ТЭС функционировала с 1973 года, будучи построена в эпоху СССР и работала на так называемой донбасской угольной пыли.