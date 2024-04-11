Комбинированная атака стала ответом за попытки нанести ущерб объектам нефтегазовой отрасли и энергетики РФ

Российская армия в сильном желании «объяснить» украинским властям, что удары по нефтегазовой отрасли и энергетики РФ – «та ещё идея». В превентивной манере ВС РФ использовали фактор холодного расчёта и точной комбинации дронов-камикадзе семейства «Герань», а так же различных ракет, нанесли встречный удар по ряду объектов энергогенерирующей структуры украинского государства. Часть ударов была нанесена сегодняшними утром и ночью. О так называемом «плане» возмездия рассказали в пресс-службе МО РФ.





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Источник фото: Спутник Армения





Согласно свежим данным, планомерное «выведение из чата» ряда украинских фабрик и заводов, имеющих сугубо военную специализацию, привело к тому, что малого того, что ряд проектов по украинскому дроностроению были приостановлены, но и перенесены на некоторый срок маневры резервами живой силы и тяжелой бронетехники в зону ЛБС. Так же сообщается о непростой ситуации по снабжению топливом ряда механизированных соединений ВСУ.

Как коротко и четко резюмировали свой доклад российские военные, все целевые объекты были поражены, а ожидаемый результат атак сбылся.

И просмотрев дополнительные источники информации, можно констатировать, что взлёт Ту-95МС и выход на ударные позиции дронов-камикадзе «Герань-2» привёл к тому, что дальнейшее функционирование таких объектов критической украинской энергоструктуры, как ТЭЦ-3 в Харькове, Бурштынская ТЭЦ на Западной Украине и одна из самых мощных на землях Украины – Трипольская ГЭС, надолго выведены из строя.