Именно так по мнению Пентагона выглядит "недобросовестная" конкуренция

На Украине между военнослужащими ВСУ и российской армии устанавливается стремительный паритет по уровню и объему использования Starlink. О чем в свою очередь были в недавнем времени осведомлены военные чиновники Пентагона, выразившие по этому «несправедливому» поводу свое искреннее негодование. Американские штабисты из головного офиса Пентагона теперь заняты исключительно стараниями прекратить сообщение спутниковой группировки Илона Маска со своими наземными терминалами, находящимися в руках военных из РФ. О новых заботах и чаяниях американского МО рассказал помощник руководителя Пентагона Джон Пламб. Словам последнего уделили внимание в свежем материале Defence One.





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Источник фото: Лайф





Так же в публикации делается акцент на том, что высокопоставленные функционеры из офиса Пентагона уже наладили по этому крайне огорчающему их поводу контакты с украинскими военными и фирмой, непосредственно курирующей обслуживание наземных модулей Starlink – SpaceX.

Вместе с тем громкие слова ведомства, что «Мы работаем над этой проблемой» в редакции отраслевого издания комментируют чуть ли не со смехом: сотрудники Пентагона заставить масковских управленцев пойти к себе на встречу и принудить «отключить рубильник» для наземных установок Starlink, появившихся «из неоткуда» у российских военных, не могут. Ведь для заокеанских военных SpaceX – это «отличный союзник».