Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Madarator
Зеленский: Шольц не отдаст ВСУ Taurus, так как это самое сильное немецкое оружие
А ещё нужно было быть очень вежливым, а не называть действующего топ-чиновника "ливерной колбасой".

реклама

   Украина очень бы хотела рассчитывать на дальнобойные и высокоточные немецкие ракеты Taurus, но руководитель ФРГ Олаф Шольц считает, что такое опасное вооружение носит свое звание по праву и должно принадлежать лишь государству, создавшему его. Ведь без «Таурусов» немецкая армия будет очень уязвимой. А Шольц, как заботящийся о боеспособности своей родной страны, на такой шаг пойти не может. О взглядах германского канцлера и его явном нежелании помогать Украине и её армии по части авиационных боеприпасов, решил лично рассказать в ходе интервью Bild сам Владимир Зеленский.

   Нынешний глава восточноевропейского государства пересказал часть своей приватной беседы с руководителем Германии. По словам последнего, адресованных Зеленскому, без Taurus сложно представить, что ФРГ останется сильной в военном отношении страной.

реклама


Источник фото: РБК


   Вместе с тем, передача такого высокотехнологичного комплекса это вопрос сугубо не только передачи конкретно ракет, но и множества сложного оборудования и IT-модулей, без которых те самые KEPD 350/150 превратятся из грозного вооружения в обычную «железную тыкву». Да и этих модулей управления немецкими ракетами в самой Германии слишком мало, что бы вот так их передавать какой-либо третьей стороне.

   Кроме того Зеленский и его самое ближайшее окружение почему-то «забывает», что именно ФРГ приняла большинство украинских беженцев, понесло ощутимый финансовый, военный, гуманитарный урон от всеобъемлющей помощи Украине, при всём при этом украинские чиновники позволяют себе в пренебрежительном тоне называть руководителя, чья страна занимает второе место в мире по уровню военной поддержки украинской армии, «ливерной колбасой» и в подобном жёстком ключе продолжают с позиций силы вести всё общение с остальными немецкими политиками и служащими правительства.

#олаф шольц
+
Написать комментарий (0)
15 марта лидеры Франции, Германии и Польши встретятся в Берлине, чтобы обсудить кризис на Украине
Зеленский раскритиковал Шольца и выразил недовольство действиями США
Bild: Рейтинг партии Шольца увеличился благодаря приверженности мирной риторике
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ростех наладил производство пороха из древесной целлюлозы и перестал зависеть от зарубежных поставок
26
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
6
Российский танк покрыли "бронекоконом", сделав его похожим на танк эпохи Первой мировой
2
Из Германии уходит известный производитель бензопил Stihl
5
Илон Маск назвал нехватку чипов NVIDIA одним из препятствий для появления более совершенного искусственного интеллекта
+
В сети появились кадры с российским ОБТ Т-72 с защитой от дронов-камикадзе
1
Каждый десятый топ-менеджер считает, что ИИ может принимать лучшие кадровые решения, чем человек
2
Житель Запорожья записал прямой прилет ракеты "Искандер" по складу тяжелых БПЛА ВСУ
+
Греция готовится продать 108 устаревших истребителей, часть могут передать Украине
4
Nature: Физик фальсифицировал данные для исследования сверхпроводников
4
Выход обновленного УАЗ Патриот с новым дизайном и дизельным мотором перенесли на 2025 год
1
Скрытая опция на телефонах Samsung позволяет безвозвратно удалять файлы за один раз
+
Специалисты не рекомендуют слепо доверять общественным точкам Wi-Fi
+
США обещают не допустить разработки Россией новых энергетических проектов
2
Microsoft объявляет о создании нового центра искусственного интеллекта в Великобритании
+
12 апреля Oppo презентует свой новый среднебюджетный Oppo A3 Pro
+
Представлен стартап GamerTech – геймерские перчатки для подогрева рук
+
Apple смогла увеличить свою долю на рынке ПК в первом квартале 2024 года
+
MSI создала материнскую плату для ретрогейминга
13
Гибриды BYD с системой DM-i пятого поколения смогут проезжать без дозаправки и зарядки по 2000 км
+

Популярные статьи

Почему я не буду покупать себе RTX 5090
118
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
8
Обзор Windows 11 24H2 LTSC — почти идеальная ОС для современных ПК, если бы не пара нюансов
43
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
213
18 красивых и захватывающих новых игр на ПК, которые я собираюсь пройти в 2024 году
132
"Стальная хватка" и "Под прикрытием" - обзор двух фильмов
2
WS: Румыния и Польша расширяют военные базы и готовятся занять Западную Украину
7
Стоит ли экономить при покупке видеокарты и процессора, и почему важна каждая незначительная деталь
19
Что такое полупроводники: из чего они сделаны, как работают и где применяются
1
Мультивселенная может быть намного, намного больше и сложнее, чем мы можем себе представить
5

Сейчас обсуждают

Kasyan
03:49
ASML производит литографы. TSMC покупает у ASML литографы! Что не так?
Если ASML прекратит ТО и ремонт литографов, они могут вернуться обратно в Нидерланды — заявили в КНР
VRoman
03:30
Когда у меня дискеты были инфа на них более года-двух не хранилась. Все резервные копии попросту переставали читаться от лежания на полке.
Система управления поездами метро Сан-Франциско до сих пор работает на дискетах
Мамбет Иванов
03:16
В курсе, что Шеша не прощает?
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Укротитель Укропов
03:04
ну и зачем ты, фашист, к нему в зеркало залез? вылазь и скорее в окоп к побратимам превращаться в фарш.
МО: Ракета "Искандера" предельно точно попала в центр здания по производству украинских БПЛА
Валерий Агапов
03:00
Софья, а где сегодня адекватные люди? Казалось бы они на этом сайте должна быть, но читаю и рыгаю от их стиля общения. Видимо это от воинствующей игромании, которая развивает агрессию.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Борис Дайтер
02:55
А это ничего, что в СФ метро в общем-то нет. Трамвай, заходящий кое-где под землю, есть. Электричка, частично подземная, в основном надземная (дорогая) есть. Автобусы есть, тролейбусы тоже есть, а мет...
Система управления поездами метро Сан-Франциско до сих пор работает на дискетах
Валерий Агапов
02:44
Респект, Ирина. Толпу зомбируют, А они считают себя героями. Причём в почёте игры живодёрские, тупые. Мир готовят к армагеддону.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Fir Sec
02:37
1200 футов это 360 метров
Сюжетный трейлер приключенческого экшена Star Wars Outlaws про талантливую воровку Кей Весс — с датой релиза и стартом предзаказов
Серик Балтабаев
02:27
Сначала сделайте а потом хвастайтесь. Этим так называемым "экспертам" не оценивать нужно а сюжеты для фильмов фантастики писать, может быть российский кинематограф поднимут, хоть какая-то польза от ни...
Рынок микроэлектроники РФ будет расти двузначными темпами и достигнет 780 млрд руб через 7 лет
Роман Евдокимов
02:26
Посмотрел кто сколько ест на моих ххх гб Windows в базе 8 гб, factorio 16 гб, Google Chrome 4. А ещё в этот момент домашние фильм смотрят с компа. У меня все.
Собираю почти идеальный игровой компьютер за 140 000 р, который будет тянуть все игры ещё 4 года
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем