А ещё нужно было быть очень вежливым, а не называть действующего топ-чиновника "ливерной колбасой".

Украина очень бы хотела рассчитывать на дальнобойные и высокоточные немецкие ракеты Taurus, но руководитель ФРГ Олаф Шольц считает, что такое опасное вооружение носит свое звание по праву и должно принадлежать лишь государству, создавшему его. Ведь без «Таурусов» немецкая армия будет очень уязвимой. А Шольц, как заботящийся о боеспособности своей родной страны, на такой шаг пойти не может. О взглядах германского канцлера и его явном нежелании помогать Украине и её армии по части авиационных боеприпасов, решил лично рассказать в ходе интервью Bild сам Владимир Зеленский.

Нынешний глава восточноевропейского государства пересказал часть своей приватной беседы с руководителем Германии. По словам последнего, адресованных Зеленскому, без Taurus сложно представить, что ФРГ останется сильной в военном отношении страной.

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Источник фото: РБК





Вместе с тем, передача такого высокотехнологичного комплекса это вопрос сугубо не только передачи конкретно ракет, но и множества сложного оборудования и IT-модулей, без которых те самые KEPD 350/150 превратятся из грозного вооружения в обычную «железную тыкву». Да и этих модулей управления немецкими ракетами в самой Германии слишком мало, что бы вот так их передавать какой-либо третьей стороне.

Кроме того Зеленский и его самое ближайшее окружение почему-то «забывает», что именно ФРГ приняла большинство украинских беженцев, понесло ощутимый финансовый, военный, гуманитарный урон от всеобъемлющей помощи Украине, при всём при этом украинские чиновники позволяют себе в пренебрежительном тоне называть руководителя, чья страна занимает второе место в мире по уровню военной поддержки украинской армии, «ливерной колбасой» и в подобном жёстком ключе продолжают с позиций силы вести всё общение с остальными немецкими политиками и служащими правительства.