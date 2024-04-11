Очень "странно", ведь на многих летних кадрах боёв приказы украинских командиров звучали на чистейшем английском языке

Южное контрнаступление ВСУ прошлого года, по итогу которого своей должности лишился известный на Западе «стальной генерал» Валерий Залужный, так и не сумевший в своё время проявить смелость и остановить бессмысленные атаки на многокилометровые минные поля и бесконечные ряды замаскированных огневых позиций россиян, тем самым нанеся боеспособности своей армии непоправимый урон, до которого текущему главкому украинской армии Александру Сырскому ещё воевать и воевать, в словах украинских солдат было заранее «запрограммировано» на неудачу. Как оказалось, «виноватым» предстало командование, проявившее верх некомпетентности. О боли и отчаянии рядовых участников летне-осенних сражений прошлого года решили озадачиться журналисты Express.

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Согласно мнению последних, посетивших в своем желании добиться правды про былые сражения несколько украинских военнослужащих низового звена, иностранные работники прессы выяснили, что для простого солдата «виновниками» оказались офицеры среднего и высшего звена ВСУ, попросту кинувшие их в жаркие бои без инструкций, без должной подготовки и с очень плохой координацией во время сражений.

Но это на самом деле полуправда: при всей своей боевитости и даже некоторой доле боеспособности, украинская армия оказалась заложником именно западных военных советников, когда «по странному» стечению обстоятельств после неудач во время летней компании на запорожском операционном направлении (то самое украинское контрнаступление) был уволен глава Комитета начальников штабов США генерал Марк Милли. Именно последний в тесной координации с Залужным составлял «план выхода» к Мелитополю и Бердянску. Но все такие «планы» по результатам боев оказались проваленными. Да и в мировой Сети гуляет несколько видео, где командирами рот, отдававшими непосредственно приказы во время летнего украинского наступления, были англоговорящие «добровольцы», в которых легко угадывались кадровые офицеры иностранных государств.