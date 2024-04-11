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Журналист Репке: Российская армия легко уничтожит истребители F-16 на аэродромах Украины
Без сильной ПВО стоящий в ангаре отнюдь недешевый зарубежный истребитель после прилета "Искандера" превратится в дешёвый лом

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   Как только украинская армия получит F-16 для своих нужд и разместит их на территориях, принадлежащих Киеву, в этот самый момент российская армия без всяких проблем сделает так, что взлетать и участвовать в боях банально будет нечему. Дотянуться до истребителей, переданных Воздушным силам ВСУ западными союзниками с размещением первых на местных аэродромах, для ВС РФ будет одним из самых легких заданий. Такого мнения придерживается военный эксперт и обозреватель Юлиан Репке в одной из соцсетей.

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Источник фото: Лайф

   Согласно ключевой мысли немецкого военного аналитика, нет смысла предоставлять украинским лётчикам сколько-нибудь великого количества «Шестнадцатых». Без выбора в пользу эшелонированной и до крайностей эффективной противовоздушной обороны, такие авиационные средства, как только окажутся после миссий или до их выполнения на твердой поверхности где-то посреди Украины, мигом будут испепелены во время многочисленных ракетных налётов россиян.

   Поэтому что Брюсселю, что Вашингтону, следует здраво оценивать последующую судьбу довольно достойных образцов американского боевого авиапрома: ведь согласно любой современной доктрине использования истребительной авиации, последняя, без прикрытия с земли в противоборстве с равным по силам оппонентом, получает непоправимый урон. Разумеется российская армия это не просто равный соперник, а наоборот, по множеству параметров превосходящий украинские вооруженные силы. И было бы верхом наивности отправить без должного наземного сопровождения в виде многочисленных установок ПВО любой западный самолет для поддержки ВСУ.

   Как пример превентивного воздействия Репке привел недавние события 22 марта, когда ракеты и дроны принадлежности ВС РФ, атаковали воздушную гавань в Староконстантинове Хмельницкой области, а спустя несколько суток подобный «трюк» был повторен с военным аэродромом во Львовском регионе. В момент нанесения столь мощных ударов украинская ПВО продемонстрировала свою полную пассивность, позволив добиться ударов по выбранным целям.

#f-16 #f-16 на укарине
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