ВСУ учатся отступать, а ВС РФ уже научились наступать

Часов Яр падёт куда быстрее, чем это было с Авдеевкой в феврале 2024 года. В этом уверен экс-майор украинской армии Игорь Лапин, рассказавший о крайне непростой ситуации для военно-политического руководства украинского государства во время одной из телепрограмм «Прямого».

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Согласно заявлению отставного командира, наступающие войска армии РФ продвигаются куда быстрее, чем от них ожидал украинский Генштаб. Причем на это есть множество объективных военных факторов, которые новый главком ВСУ Александр Сырский при всём своем желании так и не сможет переломить. Например живая сила и определенный запас тяжелой и не очень бронетехники, со стороны ВСУ, был израсходован в недавних трудных боевых буднях периода лета-осени, а новые подготовленные солдаты появятся в зоне боевых действий уж явно не сегодня и не завтра – всё дело в том, что ужесточение закона о мобилизации пробуксовывает: народные депутаты Верховной рады Украины не желают оказаться теми, на кого, в случае более неприятной обстановки на ЛБС, что называется, «спустят всех собак», да и полномочия Владимира Зеленского, как полновластного правителя, и что самое главное, законного президента, заканчиваются в аккурат 20 мая. А вот новых выборов текущий глава Банковой так и не назначил. Что явно нарушает все мыслимые и немыслимые демократические стандарты.