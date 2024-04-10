Таким вот обыденным образом здание с военной техникой ВСУ осуществило перехват ракеты в форме прямого контакта с российским боеприпасом

Российская ракета, запущенная из ОТРК «Искандер», смогла преодолеть эшелон украинской ПВО и попала точно в сооружение в Запорожье, где в самом разгаре кипело производство военной техники и смежного с ней оборудования. Известно, что именно в этом месте украинское МО содержало склад тяжелых БПЛА, а в соседнем помещении их и производило. Такие кадры выложил ТГ-канал «Dambiev».

До этого кадры, где поражается объект украинского ВПК, был заснят с российского разведывательного БПЛА, осуществлявшего постфактум объективный контроль за ударами российских высокоточных боеприпасов. Удар был такой силы, что не выдержали его накала ни стены, ни крыша обрушенного здания.

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Источник фото: ru.avrasiya.net

О том, что украинская ПВО не всё сбивает, как обычно, заявляется с экранов ТВ во время так называемого телемарафона, получилось записать видео у одного из местных жителей. Вторичная детонация ударной части украинских БПЛА была заснята из оконного проема с близкого расстояния. Поэтому никакого удара по «пустому зданию», как заявляет командование ВСУ, и не было. А была мощная ударная волна, высокая фрагментация обломков и яркая вспышка, которые в принципе невозможны при попадании ракеты в обычную кирпичную или каменную коробку с пустующим пространством внутри.

По некоторым косвенным данным, чрезвычайная точность и оперативная реакция обновленного «Искандера» вызваны появлением в конструкции модуля коррекции спутниковых сигналов ГЛОНАСС и цифровой ИНС. А так же плотная интеграция пусковой установки и наблюдающих БПЛА в единый разведывательно-ударный контур.