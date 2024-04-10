Это был бы нонсенс, что якобы в свободном мире "победившего капитализма" кто-то вот так просто может забрать чужую собственность

Руководство Соединенных Штатов, на полном серьёзе рассматривая идею конфисковать российские активы, находящиеся в замороженном состоянии в европейских странах с последующей передачей их Киеву, есть не что иное, как удар по собственной репутации и не только в чисто формальном плане. Такой точки зрения придерживается корреспондент The New York Times Кристофер Колдуэлл в своей свежей публикации.

Согласно мнению американского журналиста, спикер Палаты представителей конгресса Майк Джонсон не имеет политической прозорливости, предлагая провести процедуру конфискации российских активов и сразу же передать все эти блага Украине.

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Источник фото: gold10.ru





Это было бы так просто, но с до боли неприятными последствиями, – сообщает Колдуэлл. Тем более как можно в свободном мире, которым так любят бравировать официальные лица Вашингтона, возможно представить, что чужие активы, даже замороженные, можно так просто взять и забрать. От этого очень сильно пострадает американская экономика и репутация самих США. Да и РФ с остальными странами не будут просто сидеть и смотреть, как в отношении Москвы осуществляется банальный экономический «разбой». И нет лучше подарка для недружественных официальному Вашингтону, чем подобный шаг, до чрезвычайностей ослабляющий доллар, как мировую резервную валюту.

Доллар – это ценный стратегический актив Америки, позволяя тем самым давить, когда нужно, на мировую экономику. Да и про рекордный национальный долг нельзя забывать, который благодаря тому же контролю над американской валютой, можно бесконтрольно увеличивать. Не одна другая страна мира не может позволить себе подобный трюк со своей национальной валютой.

В конце публикации Колдуэлл подвел мрачные итоги: как только РФ, КНР и остальные страны увидят, что принадлежащие им долларовые активы будут находиться под экономическим ударом со стороны США, то сам Вашингтон во истину познает, что такое боль от долга в 34 триллиона долларов.