Оказывается, российский аналог американских "Симпсонов" существует в реальности

Кто бы мог предположить, что помимо американского культового мультсериала «Симпсоны», идущего не одно десятилетие, носящего помимо развлекательной функции, высокую долю сбывшихся пророчеств, причем довольно многочисленных («угаданные» 11 сентября в Нью-Йорке, конфликт в Сирии 2011 г., пандемия Ковида-19, проведение Олимпийских игр во Франции в 2024-м), в отечественном медиапространстве появился свой собственный «пророк». И к ещё большему удивлению это стал не какой-то фантастический или конспирологический фильм, или сериал, а самый простой ситком, получивший спустя несколько лет тот самый вполне заслуженный статус «культового». Так известный широкому кругу российских зрителей тв-проект «Счастливы вместе», произведенный ТНТ по лицензии с американского «Женаты… с детьми», оказывается, сумел предсказать сегодняшнее расширение России. Соответствующее видео выложил ТГ-канал «Короли в желтом».





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Так ещё во время первого сезона, появившегося на экранах российского телевизора 18 лет назад, 15-серия «продемонстрировала» нижеследующие кадры. По сюжету эпизода, Геннадий Букин принял решение вывезти из «городских джунглей» не очень-то и дружную свою семью «на моря». Курортом, удостоившимся такой чести, стал выдуманный населённый пункт Старая Чушка, располагавшийся в прибрежной полосе Азовского моря. И что интересно, этот поселок находится вне пределов России.

И выяснилось ближе к концу серии, что Старая Чушка находится не где-нибудь, а именно в Запорожской области. А если открыть настоящую географическую карту, то посёлок с названием Чушка действительно существует. И находится он в Ростовской области. А поселение, которому принадлежит пункт, называется Запорожское. Но кинематографическая Старая Чушка, если внимательно посмотреть на карту, находится в районе между Бердянском и Мелитополем.





Источник фото: ТГ-канал "Короли в желтом"







И что не менее удивительно, на такое «совпадение» внимание обратили не только российские сетевые комментаторы, но и жители сегодняшней Украины. Последние преисполнились плотным негодованием и досадой на российский комедийный сериал, сумевший каким-то «непостижимым» образом предвосхитить реальную историю.