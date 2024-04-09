Ресурсная база Украины и России не сопоставимы

Сильное желание Владимира Зеленского и верных ему генералов сдержать натиск набравшей ход российской армии – ничто, по сравнению с волей, а главное возможностями российского военно-политического руководства: все цели Москвы, поставленные перед действующей группировкой на СВО, будут достигнуты. Ресурсы, которыми располагает Россия и которыми располагает Украина, не сравнимы. Поэтому, согласно мысли британского эксперта Александра Меркуриса, выраженной на собственном youtube-канале, Киеву не удастся переманить удачу на свою сторону, как бы он сильно этого не хотел. И пока в официальном информационном поле, у Киева «выходит», что Авдеевка, как и Артёмовск (Бахмут), до сих пор находятся под контролем ВСУ, а вот реальная ситуация на передовой несколько иная, о чём напомнил аналитик. Речь идёт о сложной оперативной обстановке вокруг города Часов Яр. Последний находится в полуокружении ВС РФ, всячески подготавливающих более удобную почву для его последующего штурма.

И что бы сомневаться не приходилось в усиливающихся наступательных возможностях, Меркурис напомнил, что Авдеевка, Артёмовск, Лисичанск, Северодонецк и Мариуполь – все эти города были взяты доблестными штурмовиками ВС РФ. И хотя Украина всячески сопротивлялась, её оборона в этих городах была сломлена. Цитируют иностранца РИА Новости.

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Так Меркурис обозначил, что ресурсы, которыми располагает Россия, представляет собой совокупность живой силы, артиллерийской компоненты, ВКС РФ и её «чудо-оружия» в лице планирующих бомб. И наконец, боевых и разведывательных БПЛА. Всё это в комплексе представляет собой тот самый ударный кулак, мощь которого разрушит любые усилия украинской власти сдержать наступательный контур ВС РФ. А главное, у России есть время, которого совсем нет у Украины.

В конце своего видео Меркурис подвел итоги и заявил, что Часов Яр будет российским, как и Константиновка, так и в последующем Краматорск.

В то же самое время главком ВСУ Александр Сырский признал, что Часов Яр попал «в капкан» тяжелой ситуации, как и два других неназванных операционных направления.