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Madarator
Канадские БТР Super Bizon оказались уязвимыми и легко поражаемыми, как и американские Stryker
Бороться против повстанцев в тапках в пустыне это далеко не то же самое, как противостоять ВС РФ

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   Сильное желание канадского военно-политического руководства оказать посильную поддержку украинской армии передачей бронетранспортёров серии Super Bison с колёсной формулой 8х8, не оказало должного эффекта на боевые возможности ВСУ, которые после поставок почти полусотни единиц ни капельки не возросли. Super Bison и Stryker оказались равными по своей способности представлять практически нулевую угрозу для российских штурмовиков своей слабой защищенностью.

   Согласно открытым данным, Супер Бизон «получился» из своего предшественника LAV III Bison, чья относительно удачная конфигурация стала своеобразным донором для колесного швейцарского БТР Piranha III, ставшего в свою очередь основой для американского БТР Страйкер. 

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Источник фото: Телеграф

   Но вместе с тем украинские генералы, вынуждаемые напрямую офисом Владимира Зеленского, вынуждены были вылить ушат комплиментов в адрес канадской «бронированной» помощи. Ведь якобы «непревзойденный» уровень бронирования, который только распространяется на лобовой профиль броневика, и усиленная минная защита по современному протоколу MRAP, должны были стать непреодолимым барьером в противостоянии для российской стороны. Но как в реально возникших ситуациях, горы комплиментов до боя никак не помогли «отбиться» от многочисленных попаданий российских зажигательных снарядов, вынуждающих пылать канадскую легкобронированную технику как факел. Причем противопожарная система не сильно-то и помогала украинским военным. Всполохи пламени после удачных попаданий сами собой не пропадали. И как по итогу оказалось, что Страйкер, что Супер Бизон, вышли аналогично защищенными, как и большинство БТР эпохи 50-70-х годов разработки.

   Бронетранспортёр в стандартной комплектации весит около 29 тонн, а дизельная силовая установка в 450 л.с. позволяет броневику разгоняться по хорошей дороге до 100 км\ч. При этом запас хода по шоссе составляет весомые 600 км. Из бортового вооружения присутствует только тяжелый пулемет Браунинг в калибре 12,7-мм. Внутри БТР может перевозить до 10 десантников.

#бтр #super bison
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