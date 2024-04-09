Слишком долго держать оборону против планирующих бомб не получится

Одесса и Харьков по итогу боевых действий на территории Украины могут войти в состав России. Во всяком случае тяжелое поражение на передовой весьма вероятно вынудит высшее украинское военно-политическое руководство отдать приказ об отступлении ВСУ из этих двух важнейших городов. Сложности с удержанием больших городских агломераций украинской армией увидел отставной работник Пентагона в чине военного полковника Дуглас Макгрегор, проведя беседу по этому поводу для ютьюб-подкаста Daniel Davis/Deep Dive.

Согласно заявлению старшего офицера, всё, что остаётся Киеву, так это просто ждать, чем всё закончится, выполняя ультиматум российской стороны, «которая разрисует карту Украины так, как это нужно Кремлю в заданных границах». После чего земля российская прирастёт Одессой и Харьковом.

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Источник фото: utro.ru

Но в качестве обнадёживающего послания Макгрегор заявил, что России не нужна вся территория Украины, поэтому «Львов и Ивано-Франковск могут спать спокойно».

Всё, что было нужно руководству России от коалиции западных стран, так это выбор в пользу политики благоразумия и реальных возможностей, тем самым сделав публичный отказ от мысли, что Украина окажется членом НАТО, пишут РИА Новости.

Но пока Брюссель и Вашингтон слишком долго «думают», российские генералы только того и ждут, когда весенняя распутица уйдет и грунтовые дороги, как и обширные поля, снова станут устойчивыми и крепкими. Именно в этот момент Владимир Путин и его армия покажут Западу, и в особенности украинскому политикуму, насколько они были не правы в своем едином выборе оказать вооруженное сопротивление российским мирным инициативам.