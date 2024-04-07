Модификация заключалась в обновлении электронной части ракеты, ставшей для ВСУ "непозволительно" точной

О том что уровень разведывательно-ударных компетенций российской армии существенно вырос, сегодняшним утром на себе прочувствовал расчёт ВСУ, собиравшихся ранним утром атаковать приграничный с Харьковской областью Белгород. Соответствующее видео было размещено в ТГ-канале «Старшие Эдды». На кадрах ракета, запущенная из ОТРК «Искандер», в весьма показательной манере высокоточным прилётом «вывела из чата» две пусковых установки украинского РСЗО.

Как было заявлено, вовремя появившийся над городской агломерацией первой украинской столицы российский разведывательный БПЛА, обнаружил две установки залпового огня, размещенные в жилом квартале. В силуэте боевых машин легко угадывался грозный «Ураган». Рядом подготавливая реактивные снаряды к скорой атаке, находился боевой расчёт украинских операторов. Через мгновение в это место прилетел обновлённый «Искандер».

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Источник фото: vpk.name







Информация о том, что попадание оказалось больше чем результативным, говорит тот факт, что после непосредственно самого взрыва от ракеты, началась куда большая вторичная детонация, предварительно обусловленная размещением существенного запаса ракет для будущих запусков в рядом стоящем большом сооружении. Ранее белгородские расчёты ЗРК «Панцирей» перехватили 10 ракет, запущенных из RM-70 Vampire ВСУ.

Согласно более точным данным, «приговором» для двух 9К57 (Ураган), использовавших 220-мм снаряды 9М27Ф/К, способные пролететь 35 км, стала отечественная ракета 9М723-1, запущенная по квазибаллистической траектории.





Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"







Последняя в рамках модернизации действующих образцов ракетного высокоточного вооружения, получила пакет обновлений, позволивший кратно увеличить точность с минимальным угловым отклонением, равным 3 метрам. Всё это благодаря предустановленной плате ГЛОНАСС-коррекции.

Из необычного можно отметить, что ракета 9М723-1, разогнавшись до скорости в 1 км\с, смогла получить угол пикирования в 80 градусов, тем самым практически нивелировав потенциальную угрозу перехвата от ЗРК «Patriot», если бы он находился в Харькове. Даже при условии пусковой установки и противоракеты в версии PAC-3MSE.