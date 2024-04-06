Официально о поставках трёхосных грузовых автомобилей не сообщалось

Грузовые американские автомобили появились на вооружении украинской армии. Причем ни одного пакета военной помощи в которых их передача упоминалась, официально объявлено не было. Грузовики относящиеся к модельному ряду M939, с полным правом относятся к так называемым ветеранам боевых действий. Потому что практически 25 лет назад принимали самое активное участие в одной из самых крупнейших войсковых операций новейшего времени – «Буря пустыне».

А тем временем уже украинские «Девятьсот тридцать девятые», несут все тяготы и лишения в составе ВСУ, где на кадрах запечатлена одна из таких машин с размещенным на решетке радиатора черепом коровы.

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Источник фото: Российская газета





О грузовике известно то, что производство крупногабаритной машины с колёсной формулой 6х6, началось в 1983 году. Причем это было целое семейство: начиная от тягачей и многофункциональных платформ и заканчивая самосвалами.

Позже руками американских военнослужащих часть таких машин превратилась в так называемые технички, когда вместо ковшей и кузовов их оснастили вооружением: такими как, лёгкие автоматические гранатомёты и тяжелый 12,7-мм пулемет Браунинг.

Часто такой грузовик мог весить свыше 11 тонн с обязательным оснащением 250-лошадным дизелем. Мощности последнего хватало для разгона до 100 км\ч. Правда на практике часто из-за слишком большого веса всей конструкции максимально развиваемая скорость доходила лишь до 80 км\ч. Но этот момент с лихвой компенсировался запасом хода почти в 800 км. M939 производили вплоть до 1993 года.