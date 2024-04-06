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Madarator
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Вакуумный боеприпас – это самая мощная разновидность фугасных бомб

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   Нарастив производство модулей планирования и коррекции, как и выпуск различных авиационных боеприпасов, причем практически таких же мощных, как тактические ядерные заряды, ударная сила которых эквивалентна в тротиловом эквиваленте в 1,6-2,1 килотонны, отечественный ОПК ставит перед военнослужащими украинской армии неприятный выбор: отступать сейчас, но без больших потерь, либо отступать позже, получая одномоментно тяжелый урон в живой силе и в дефицитной бронетехнике, с утратой которой мечты о грядущем контрнаступлении ВСУ, так и остаются лишь голубыми грезами. С последним очень трудно поспорить, лишь только увидев, как чуть ли не в ежеминутных вылетах ВКС РФ в лице тактической бомбардировочной авиации на Су-34, наносят огневое поражение полевым фортификационным сооружениям украинской армии. Для долженствующего эффекта, максимализирующего урон, используются бомбы-планеры с «вакуумным зарядом».


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Источник фото: vk.com Донбасс СВО Россия


   Речь идёт об объемно-детонирующем боеприпасе в 1500 килограмм, способном справиться с самым укрепленным инженерным строением. Например, таким, как командный пункт второго батальона 54-й ОМБр украинской армии.


Источник фото: ТГ-канал "Изнанка"

   Последний был атакован на одном из операционных направлений, будучи обстрелян тем самым авиационным боеприпасом с высокой точностью. Сила удара оказалась такой, что над разрушенным объектом в небо на высоту практически в полкилометра устремилось грушевидное облако пепла и пыли.

    И вдобавок к мощной ОДАБ-ПМ, оснащённой модулем УМПК, появилась бомба особой мощности ОДАБ-3000, к производству которой вернулись российские оборонные фабрики и заводы.

#умпк #одаб-1500 #одаб-1500 с умпк
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ВКС РФ впервые применили вакуумную авиабомбу ОДАБ-1500 против ВСУ в Сумской области
Forbes: Авиационные бомбы с УМПК станут решающим оружием армии России при проведении СВО
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Иван Сергеев
07:33
Который раз неучи путают тонны и килотонны. Какие 1,6-2.1 килотонна для обычной бомбы?
ВКС РФ 1,5-тонной "вакуумной бомбой" с модулем планирования атаковали командный пункт ВСУ
Keks789
07:33
проталкивали же, если бы амд с линухом так втюхивали. Буржуи кругом и каснограды)
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